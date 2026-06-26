Attualità

Giro di vite sui rifiuti a Sala Consilina: controlli e sanzioni per il conferimento dell’umido

Il Comune di Sala Consilina intensifica i controlli sul conferimento della frazione organica: stop ai sacchetti abbandonati in strada prima dell'orario consentito

Redazione Infocilento
Rifiuti Eboli

L’Amministrazione comunale di Sala Consilina annuncia un giro di vite contro il conferimento scorretto della frazione umida. L’assessora all’Ambiente, Teresa Paladino, richiama tutti i cittadini al rispetto delle norme che regolano la raccolta dei rifiuti, sottolineando come il decoro urbano sia un bene comune da tutelare con la collaborazione di tutti.

Modalità di conferimento e orari da rispettare

L’ente ricorda che la frazione organica deve essere conferita esclusivamente negli appositi mastelli distribuiti alle utenze o, comunque, in contenitori chiusi, rispettando gli orari stabiliti. I rifiuti non devono essere esposti prima delle ore 22. L’abbandono dei sacchetti direttamente sul suolo pubblico, pratica purtroppo ancora diffusa in diverse zone del paese e in particolare nel centro urbano, non sarà più tollerato.

Il problema del degrado urbano causato dagli animali randagi

Secondo quanto evidenziato dall’Amministrazione, il deposito anticipato dei sacchetti, spesso già dalle ore 20, favorisce l’intervento di cani, gatti e altri animali randagi che li lacerano, spargendo i rifiuti lungo strade e marciapiedi. Una situazione che provoca degrado, cattivi odori e possibili criticità dal punto di vista igienico-sanitario.

Tolleranza zero e sanzioni per i trasgressori

Per contrastare il fenomeno saranno intensificati i controlli e i trasgressori saranno sanzionati. L’obiettivo è tutelare il lavoro degli operatori ecologici e il senso civico della grande maggioranza dei cittadini che conferisce correttamente i rifiuti, contribuendo a mantenere pulita e decorosa la città.

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