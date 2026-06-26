Castellabate, orrore al porto: due cuccioli trovati senza vita in un sacchetto di plastica

Triste notizia da Castellabate, dove questa mattina, nei pressi del porto di San Marco, sono stati rinvenuti due cuccioli senza vita chiusi in un sacchetto di plastica.

La triste scoperta e l’allarme

Secondo le prime ricostruzioni, i due cuccioli sarebbero stati abbandonati in un vallone in via Alferio Cilento, probabilmente lasciati quando erano già senza vita. Ad accorgersi dell’accaduto e a lanciare l’allarme è stato un giovane frequentatore del porto che si trovava di passaggio nell’area.

L’intervento delle autorità e le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Castellabate, che hanno tempestivamente allertato il servizio veterinario dell’ASL Salerno, competente per territorio, per tutte le procedure del caso. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare per i due piccoli animali. Particolare attenzione sarà ora rivolta alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nei paraggi, che potrebbero aiutare a ricostruire quanto accaduto e a individuare l’autore di questo deplorevole e folle gesto.