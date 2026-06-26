Il cilentano Mario Passaro tra le eccellenze della cardiochirurgia italiana: il riconoscimento ai MioDottore Awards 2026

Un importante riconoscimento per la sanità campana e cilentana arriva dall’edizione 2026 del premio “MioDottore Awards”. La cerimonia nazionale, svoltasi presso il Milano Luiss Hub, premia ogni anno i medici più apprezzati d’Italia sulla base delle valutazioni espresse da pazienti e colleghi sulla piattaforma miodottore.it.

Tra i professionisti distintisi a livello nazionale figura il dottor Mario Passaro, medico chirurgo specializzato in cardiochirurgia, che si è classificato tra i primi posti della branca chirurgica, confermando l’elevato livello della sua attività professionale.

Il percorso accademico e l’attività in clinica

Il dottor Passaro ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Salerno e la specializzazione con lode in cardiochirurgia presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Attualmente svolge la propria attività presso il reparto di cardiochirurgia della Clinica Montevergine di Mercogliano, in provincia di Avellino.

L’impegno sul territorio e il servizio a Roccadaspide

Accanto all’impegno altamente specialistico in ambito ospedaliero, il dottor Passaro garantisce anche un servizio di prossimità al territorio, svolgendo attività come medico di guardia medica nell’area di Roccadaspide, contribuendo in maniera concreta alla tutela della salute dei cittadini in un contesto spesso caratterizzato da carenza di personale sanitario.

La Campania leader nella sanità italiana

L’edizione 2026 dei premi ha visto proprio la Campania conquistare il primo posto in Italia, superando tutte le altre regioni per numero di medici premiati. Con nove professionisti riconosciuti, la regione si afferma come leader nazionale, dopo il pari merito del 2025 con la Lombardia.

Alle spalle della Campania si colloca la Sicilia con otto medici premiati, seguita dalla Puglia con cinque camici bianchi a cui è stato conferito il riconoscimento. L’iniziativa, basata sulle recensioni dei pazienti e sulle valutazioni dei colleghi, valorizza competenza, affidabilità e qualità dell’assistenza, elementi che continuano a distinguere numerosi professionisti campani a livello italiano.

Il plauso dell’amministrazione comunale

“Il prestigioso riconoscimento tributato al dottor Mario Passaro è un motivo di vanto non solo per la sanità campana, ma per tutta la nostra comunità. Sapere che un professionista di così alto profilo scientifico e chirurgico scelga di dedicare parte del suo tempo e delle sue competenze al nostro servizio di guardia medica territoriale ci riempie di gratitudine. In un momento storico in cui pesa la carenza di personale sanitario, l’esempio del dottor Passaro incarna il vero spirito della medicina: unire l’eccellenza della ricerca e della chirurgia ospedaliera alla generosa vicinanza quotidiana ai bisogni dei cittadini. A lui vanno le più vive congratulazioni da parte mia, di tutta l’Amministrazione Comunale e della cittadinanza di Roccadaspide” ha fatto sapere il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, congratulandosi con il dottor Passaro.