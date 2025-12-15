Giovani musicisti campani in Turchia a rappresentare l’Italia: presente anche il Cilento

Il Conservatorio Statale “Giuseppe Martucci” di Salerno e la Musica italiana sono stati protagonisti in Turchia sabato 13 e domenica 14 dicembre. Ad esibirsi nella città di Marmaris – nell’ambito della rassegna Marmaris New Year Fest 2025 – i docenti e gli studenti del Dipartimento Jazz&Pop.

Ecco i giovani musicisti

I Maestri Marco Zurzolo e Vincenzo Danise sono stati accompagnati da giovani e talentuosi musicisti del conservatorio salernitano: Giuseppe Siciliano, Jacopo Carles, Sergio Esposito, Angelo De Luna, Pietro Ruggiero, Orazio Ricca, Luigi Di Gennaro, Pasquale Mastrogiovanni, Biagio Fronda, Claudia Di Pietro.

Il repertorio

Nei due concerti tenuti a Marmaris è stato proposto un repertorio di musica italiana e classica napoletana con arrangiamenti originali dalle influenze orientali e gitane in omaggio ad un comune denominatore mediterraneo. Non sono mancate due dediche speciali a due grandi musicisti e compositori: James Senese e Rino Zurzolo.

Un’esperienza formativa

Per i giovani musicisti del Martucci è stata un’esperienza dal grande valore formativo, ma al tempo stesso motivo di grande orgoglio per essere stati scelti a rappresentare la cultura musicale italiana all’estero. I concerti sono stati possibili grazie al programma di attività concordate tra il Conservatorio e la Municipalità di Marmaris.