Giovani e autoimprenditorialità: il 13 marzo a Casal Velino il workshop per il futuro del Cilento

Le opportunità di "Resto al Sud 2.0" e i bandi GAL Cilento al workshop di Casal Velino. Un evento dedicato ai giovani under 35 per fare impresa nel territorio

Il Cilento si interroga sul proprio domani partendo dalle nuove generazioni. Venerdì 13 marzo, alle ore 17:30, il Cine-Teatro in località Ardisani a Casal Velino ospiterà il workshop “Giovani e Territorio: un futuro da costruire nel Cilento”. L’incontro si configura come un appuntamento strategico per i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, finalizzato a esplorare le reali prospettive di sviluppo, imprenditorialità e innovazione all’interno del contesto locale.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra Velinia Hub, il Comune di Casal Velino e Projenia SCS. Velinia Hub, progetto promosso dall’Unione dei Comuni Velini, punta a trasformare il Centro Polifunzionale “Ardisani” in un polo d’innovazione sociale e culturale gestito interamente da under 35. L’operazione è co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Strumenti concreti per restare e investire nel Cilento

L’obiettivo cardine del workshop è fornire informazioni operative e strumenti tecnici a chi intende avviare un percorso professionale senza abbandonare la propria terra. Al centro della discussione ci sarà la valorizzazione delle risorse endogene, con un focus particolare sul turismo esperienziale e sulle filiere produttive legate alla Dieta Mediterranea, elementi identitari capaci di generare valore economico e occupazionale.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Sindaco di Casal Velino, Silvia Pisapia. Seguiranno i contributi tecnici di Raffaele Mondelli, Presidente del GAL Cilento, e di Luca Mauriello, CEO di Projenia SCS. Il confronto sarà moderato da Augusto Ozzella, CTO di Cyclopes srl, garantendo un dialogo fluido tra le istituzioni, gli enti di sviluppo e i potenziali giovani imprenditori.

Incentivi e bandi: le opportunità di Resto al Sud 2.0 e GAL Cilento

Il cuore operativo dell’evento riguarderà la presentazione di specifiche misure di sostegno all’autoimprenditorialità. Di particolare rilievo sarà l’approfondimento sul progetto Rete e sul nuovo programma di incentivi “Resto al Sud 2.0”, illustrato da esperti di Invitalia. Questa misura rappresenta uno dei principali volani per i giovani che intendono avviare attività imprenditoriali nel Mezzogiorno, grazie a un sistema di agevolazioni mirate.

Parallelamente, verrà analizzato il Bando Az. Sp. N01-G promosso dal GAL Cilento. Tale misura è rivolta specificamente alla diversificazione in ambito extra-agricolo, incentivando progetti legati all’artigianato tipico e a forme di ospitalità innovativa. Il workshop si propone dunque come uno spazio di orientamento fondamentale per trasformare idee progettuali in imprese solide, capaci di contrastare lo spopolamento e favorire la crescita del territorio. La partecipazione all’evento è gratuita e aperta al pubblico.

