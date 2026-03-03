Giovani e autoimprenditorialità: il 13 marzo a Casal Velino il workshop per il futuro del Cilento

Il Cilento si interroga sul proprio domani partendo dalle nuove generazioni. Venerdì 13 marzo, alle ore 17:30, il Cine-Teatro in località Ardisani a Casal Velino ospiterà il workshop “Giovani e Territorio: un futuro da costruire nel Cilento”. L’incontro si configura come un appuntamento strategico per i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, finalizzato a esplorare le reali prospettive di sviluppo, imprenditorialità e innovazione all’interno del contesto locale.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra Velinia Hub, il Comune di Casal Velino e Projenia SCS. Velinia Hub, progetto promosso dall’Unione dei Comuni Velini, punta a trasformare il Centro Polifunzionale “Ardisani” in un polo d’innovazione sociale e culturale gestito interamente da under 35. L’operazione è co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Strumenti concreti per restare e investire nel Cilento

L’obiettivo cardine del workshop è fornire informazioni operative e strumenti tecnici a chi intende avviare un percorso professionale senza abbandonare la propria terra. Al centro della discussione ci sarà la valorizzazione delle risorse endogene, con un focus particolare sul turismo esperienziale e sulle filiere produttive legate alla Dieta Mediterranea, elementi identitari capaci di generare valore economico e occupazionale.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Sindaco di Casal Velino, Silvia Pisapia. Seguiranno i contributi tecnici di Raffaele Mondelli, Presidente del GAL Cilento, e di Luca Mauriello, CEO di Projenia SCS. Il confronto sarà moderato da Augusto Ozzella, CTO di Cyclopes srl, garantendo un dialogo fluido tra le istituzioni, gli enti di sviluppo e i potenziali giovani imprenditori.

Incentivi e bandi: le opportunità di Resto al Sud 2.0 e GAL Cilento

Il cuore operativo dell’evento riguarderà la presentazione di specifiche misure di sostegno all’autoimprenditorialità. Di particolare rilievo sarà l’approfondimento sul progetto Rete e sul nuovo programma di incentivi “Resto al Sud 2.0”, illustrato da esperti di Invitalia. Questa misura rappresenta uno dei principali volani per i giovani che intendono avviare attività imprenditoriali nel Mezzogiorno, grazie a un sistema di agevolazioni mirate.

Parallelamente, verrà analizzato il Bando Az. Sp. N01-G promosso dal GAL Cilento. Tale misura è rivolta specificamente alla diversificazione in ambito extra-agricolo, incentivando progetti legati all’artigianato tipico e a forme di ospitalità innovativa. Il workshop si propone dunque come uno spazio di orientamento fondamentale per trasformare idee progettuali in imprese solide, capaci di contrastare lo spopolamento e favorire la crescita del territorio. La partecipazione all’evento è gratuita e aperta al pubblico.