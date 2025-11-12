Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada: a Castellabate una campagna di sensibilizzazione

L’appuntamento è in programma in piazzetta Caduti del Mare, frazione di Santa Maria, domenica 16 novembre alle ore 10.30

Castellabate, conferenza vittime strada

Il comune di Castellabate, in occasione della Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada prevista domenica 16 novembre, organizza una campagna di sensibilizzazione in sinergia con la Croce Rossa Italiana e le associazioni di categoria locali.

La giornata

L’appuntamento è in programma in piazzetta Caduti del Mare, frazione di Santa Maria, alle ore 10.30. L’iniziativa vedrà lo svolgimento di attività dimostrative e informative volte a diffondere un messaggio forte di prevenzione, rispetto delle regole e consapevolezza dei rischi connessi alla circolazione stradale.

L’obiettivo

Obiettivo principale è quello di educare la cittadinanza – in particolare i più giovani – alla cultura della prudenza, del rispetto reciproco e della responsabilità, valori fondamentali per garantire la sicurezza di tutti. La manifestazione si inserisce nel più ampio percorso di impegno del Comune nell’ambito del Protocollo d’Intesa “Sicuri sulla strada.

Connessi alla vita”, che vede Castellabate in qualità di Ente capofila, e promosso insieme alla Provincia di Salerno, l’Associazione “Per le strade della vita”, numerosi Comuni del territorio e diverse associazioni impegnate nel settore della sicurezza stradale. “La sicurezza stradale è un dovere collettivo, non solo un insieme di regole da rispettare.

Leggi anche:

Cilentana: strage senza fine, sei vittime dall’inizio dell’anno

Le dichiarazioni

Questa giornata rappresenta un momento di riflessione e di responsabilità, ma anche un’occasione per ribadire il nostro impegno come istituzioni nel promuovere una nuova cultura della sicurezza e della vita”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Questa giornata nasce proprio dallo spirito del Protocollo d’Intesa “Sicuri sulla strada. Connessi alla vita”, che abbiamo sottoscritto con un obiettivo comune: promuovere la sicurezza e salvare vite umane. Crediamo fermamente che la prevenzione e la sensibilizzazione siano le armi più efficaci per costruire una comunità più consapevole e responsabile, in cui ogni cittadino si senta parte attiva del cambiamento, conclude il Consigliere, Dalila Russo.

