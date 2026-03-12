Giornata mondiale del rene: all’Immacolata di Sapri screening gratuiti

Il presidio ospedaliero “Immacolata” di Sapri ha aderito alla Giornata Mondiale del rene, organizzata dall’azienda Sanitaria Locale di Salerno. Una giornata importante, scandita da esami diagnostici specifici, che hanno permesso agli utenti del Golfo di Policastro e del Basso Cilento di sottoporsi ad una valutazione clinica nefrologica completamente gratuita. Un’iniziativa che vede l’ASL Salerno impegnata in prima fila con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla crescente incidenza della patologie renali.

L’importanza della prevenzione

Le diagnosi precoci possono infatti migliorare, e in alcuni casi anche salvare, la vita dei pazienti, come sottolineato dal Primario di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale “Immacolata” di Sapri Giovanni Bellotti. “Questa è una giornata di sensibilizzazione, informazione e di tutela della salute. Come tutte le campagne di prevenzione mira a raccogliere tutti quei dati che possono anticipare la problematica renale – ha affermato il primario Bellotti.

Il prossimo appuntamento

Tutto questo permette all’utente di venire a conoscenza anticipatamente di una malattia renale vera e propria. Questa mattina c’è stata molta affluenza e soprattutto si è trattato di persone adulte. Nell’ambito dell’età scolare stiamo invece per intraprendere una campagna di screening rivolta alla popolazione scolastica saprese, la cui presentazione verrà fatta il prossimo 26 marzo proprio presso il nostro presidio ospedaliero”.