Gioi punta a risorse per la messa in sicurezza del territorio

Due i progetti approvati dalla giunta comunale. Ecco quali

A cura di Antonio Pagano
Cartello frana su strada

Il Comune di Gioi, guidato dalla sindaca Maria Teresa Scarpa, intende porre in essere una serie di azioni mirate alla messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico e di salvaguardia ambientale.

Gli interventi in programma

Due i progetti approvati dalla giunta comunale. Il primo riguarda interventi di sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza del territorio comunale e delle infrastrutture esistenti in località “Rupicelle” – “Le fosse” a Gioi Capoluogo, per l’importo complessivo di 200 mila euro, di cui € 62.865,00 per lavori.

Il secondo progetto riguarda interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – “Intervento di messa in sicurezza dell’abitato di Cardile, adeguamento e riqualificazione delle infrastrutture e degli edifici pubblici in esso ubicati”. Il progetto ha un costo complessivo di € 280.000,00, di cui € 89.100,00 per lavori.

I fondi

I due interventi saranno candidati a finanziamento di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 14.07.2025. L’Ente potrà essere beneficiario di un contributo di 1.000.000 di euro visto che Gioi rientra tra i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti. 

Per il prossimo triennio sono stati stanziati un miliardo e 265 milioni di euro a disposizione del Comuni per la messa in sicurrezza degli edifici e dei territori. In particolare, la dotazione a disposizione dei Comuni, è stata così ripartita: 500 mila euro per l’anno 2026, 715 milioni di euro per l’anno 2027, 550 milioni di euro per l’anno 2028.Il Decreto ministeriale assegna contributi per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.

