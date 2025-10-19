Castelnuovo Cilento punta a fondi per la messa in sicurezza del territorio

Il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Gianluca D’Aiuto, intende porre in essere una serie di azioni mirate alla messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico e di salvaguardia ambientale.

Il progetto

La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica che riguarda i lavori di messa in sicurezza dell’area in dissesto alla località Staglioni, a valle dell’abitato di Castelnuovo Cilento, per l’importo complessivo di € 997.385,92 di cui € 726.519,02 per lavori.

L’intervento sarà candidato a finanziamento di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 14.07.2025. L’Ente potrà essere beneficiario di un contributo di 1.000.000 di euro visto che Castelnuovo rientra tra i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti.

Le risorse

Per il prossimo triennio sono stati stanziati un miliardo e 265 milioni di euro a disposizione del Comuni per la messa in sicurrezza degli edifici e dei territori. In particolare, la dotazione a disposizione dei Comuni, è stata così ripartita: 500 mila euro per l’anno 2026, 715 milioni di euro per l’anno 2027, 550 milioni di euro per l’anno 2028.

Il Decreto ministeriale assegna contributi per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.



