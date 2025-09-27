Gherardo Marone cittadino onorario di Monte San Giacomo: ecco le motivazioni del provvedimento

Gherardo Marone descritto come “un cittadino esemplare per spirito civico e responsabilità”

A cura di Federica Pistone
A Monte San Giacomo, il salone di Palazzo Marone ha ospitato una partecipata cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria all’avvocato Gherardo Marone, riconoscimento deciso all’unanimità dal Consiglio Comunale. All’evento hanno partecipato l’intero consiglio, il presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Vittorio Esposito e Riccardo Marone, fratello del premiato.

La cerimonia

La cerimonia si è aperta con un intervento che ha ripercorso le radici storiche della famiglia Marone, legata al territorio tra Monte San Giacomo, Napoli e Argentina. La sindaca di Monte San Giacomo, Angela D’Alto, e l’assessore, Aldo Manno, hanno evidenziato l’importanza del legame tra Marone e la comunità locale, sottolineando il valore simbolico della cittadinanza onoraria come apertura e riconoscimento di un legame profondo. Entrambi gli amministratori ne hanno ricordato anche la lunga e prestigiosa carriera dell’avvocato Marone che lo rende “un cittadino esemplare per spirito civico e responsabilità”.

La donazione del palazzo

Durante la cerimonia è stata ricordata la donazione alla comunità da parte della famiglia Marone di un palazzo storico e di un fondo librario di grande pregio, elementi che arricchiscono il patrimonio culturale del paese.

Il Consiglio Comunale ha motivato il riconoscimento evidenziando la carriera prestigiosa di Marone, la sua esperienza giuridica e l’impegno civile e morale verso la difesa dei diritti e della libertà.

Il conferimento rappresenta un omaggio a un illustre cittadino la cui storia e famiglia sono parte integrante dell’identità di Monte San Giacomo.

