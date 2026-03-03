Attualità

Gestione dell’ansia scolastica e primo soccorso e utilizzo del BLSD: ecco l’iniziativa del Rotary Club Sala Consilina

Il progetto coinvolge centinaia di studenti degli Istituti di Istruzione Superiore Statale “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, “Pomponio Leto” di Teggiano e del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula

Comunicato Stampa
Rotary Vallo di Diano

Il Rotary Club Sala Consilina – Vallo di Diano promuove un’importante iniziativa sociale rivolta agli studenti delle scuole superiori del territorio, con un ciclo di incontri dedicati a due tematiche sanitarie di grande rilevanza: la gestione dell’ansia scolastica e il primo soccorso con utilizzo del BLSD.

Il progetto

Il progetto coinvolge centinaia di studenti degli Istituti di Istruzione Superiore Statale “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, “Pomponio Leto” di Teggiano e del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula. I seminari su “L’ansia scolastica – Ansia normale e disfunzionale”, promossi dall’Interact del Club valdianese e curati dal dottor Baselice (dirigente medico della Comunità Terapeutica Terra Futura), affrontano il tema dello stress e dell’ansia nel percorso di studi, chiarendo la differenza tra ansia fisiologica e ansia disfunzionale.

Tra le cause principali: pressione per i risultati, aspettative elevate, paura del fallimento, perfezionismo, clima scolastico e ruolo della famiglia. L’obiettivo è aiutare gli studenti a riconoscere i segnali di disagio e a gestirli in modo efficace, favorendo, al tempo stesso, la collaborazione tra scuola e genitori. Il secondo percorso, dedicato al “Corso di primo soccorso ed utilizzo del BLSD”, è curato dal cardiologo Pasquale Innelli in collaborazione con l’associazione ALFIS.

Il programma

Gli incontri forniscono competenze teoriche e pratiche per intervenire in caso di arresto cardiaco, traumi o malori improvvisi, con dimostrazioni sull’uso del defibrillatore e sulle principali manovre salvavita. I prossimi appuntamenti sono in programma giovedì 5 marzo presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula e venerdì 6 marzo al “Pomponio Leto” di Teggiano.

Il commento

“Con questa iniziativa vogliamo offrire ai giovani strumenti concreti per affrontare l’ansia e acquisire competenze che possono salvare una vita. Un sentito ringraziamento ai dirigenti scolastici degli istituti coinvolti per la sensibilità e la piena collaborazione dimostrate nell’adesione al progetto”, dichiara Katia Di Palma presidente del Rotary Club Sala Consilina – Vallo di Diano.

Con queste attività il Rotary conferma il proprio impegno a favore dei giovani del Vallo di Diano, promuovendo prevenzione, benessere psicologico e cultura della responsabilità.

