Gelbison Women: successo in rimonta a Palermo

La Gelbison vince in rimonta a Palermo per 1-2, confermandosi la terza forza del girone C di Serie C. Bella prova di forza delle rossoblù cilentane che ribaltano il vantaggio rosanero giunto nella prima frazione. Mister Tarabusi sceglie dal primo minuto Costantino tra i pali con Grecu, Orsi, Vergari e Cicchinelli in difesa, Visani, Romeo e Valdes nel mezzo con Sacco, Valtolina e Cinquegrana davanti.

La gara

Al 5′ un tiro cross delle padrone di casa di Piro colpisce la traversa mentre al 7′ Tarantino chiama in causa Costantino pronta anche al 9′ sul tiro di Cancilla. La Gelbison risponde al 10′ con Valtolina che, in ripartenza, viene anticipata all’ultimo dall’uscita del portiere siculo che replica anche al 16′ sul lancio che non pesca per poco Cinquegrana.

Il Palermo si rivede al 21′ con Chirillo fermata al momento di calciare in parta da Costantino che può poco dopo un minuto sulla botta ravvicinata di Cancilla che vale il vantaggio palermitano.

La Gelbison prova a reagire con un cross di Orsi, che non crea problemi alla retroguardia rosanero, ed un tiro di Valtolina sul fondo. La Gelbison va ad un passo dal pareggio, al 28′, quando Valtolina si vede deviato in angolo, da Ficalora, un’incornata aerea e con Cinquegrana che da pochi passi non riesce a deviare a dovere un cross proveniente dalla destra dopo la mezzora. Al 35′, invece, opportunità per le isolane con Chirillo chiusa all’ultimo dall’ottima Costantino.

La Gelbison resiste e trova il pari al 43′ con Romeo che insacca un traversone insidioso di Vergari.

Nella ripresa prima opportunità per Cancilla che su corner trova attenta Costantino mentre Piro tira largo dalla media distanza al 12′. Al quarto d’ora Vergari spreca una palla lavorata bene da Cinquegrana non trovando lo specchio della porta dall’altezza del rigore. Gelbison ancora pericolosa al 20′ con Ponzio che chiama agli straordinari Ficalora. La gara scorre senza particolari patemi sino al 40′ quando c’è da segnalare un occasione per parte: il Palermo ci prova da corner con Costantino pronta a respingere su un colpo di testa delle locali e Valdes a cercare l’angolino chiusa dal guantone di Ficalora. La Gelbison ci riprova con Grecu che non si coordina come vorrebbe subito dopo per passare in vantaggio con Valdes su calcio piazzato, dai 20 metri, a 5′ dal termine. Le ospiti ci riprovano ancora con Grecu murata dal guizzo di Ficalora mentre nel recupero Priolo trova pronta Costantino: termina cosi 1-2 per la Gelbison.