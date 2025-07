Gelbison: la società annuncia l’ingaggio del giovane talento Giovanni Pompameo

La società calcistica Gelbison ha annunciato l’ingaggio del promettente centrocampista Giovanni Pompameo, nato nel 2007, ha firmato il suo primo contratto professionale con la squadra rossoblù. L’operazione rientra in una strategia mirata a valorizzare i giovani più talentuosi del panorama calcistico nazionale.

Formazione calcistica

Originario di Rocca Imperiale, Pompameo si distingue come centrocampista moderno e duttile, capace di agire sia da mezz’ala che da esterno grazie alle sue spiccate qualità tecniche. Il suo percorso sportivo ha avuto inizio nello Sporting Corigliano, proseguendo con esperienze significative nei settori giovanili della Vibonese e del Taranto, dove ha evidenziato progressi determinanti per la sua crescita calcistica.

Esordio tra i professionisti e prospettive future

Nella stagione precedente, Pompameo ha coronato il sogno dell’esordio tra i professionisti, dimostrando determinazione e forte desiderio di emergere. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione della Gelbison, che lo ha selezionato per inserirlo nel proprio progetto tecnico orientato al futuro.

Un talento in crescita

Il giovane calabrese si è fatto apprezzare non soltanto per le sue doti atletiche, ma anche per la sua serietà e dedizione al lavoro, qualità ritenute fondamentali dalla dirigenza. “Ha tutte le carte in regola per crescere ulteriormente e dare il suo contributo alla causa rossoblù” si legge nella nota ufficiale del club.

Un progetto tecnico ambizioso

Con questo ingaggio, la Gelbison conferma la sua visione strategica orientata ai giovani e al lungo termine: “Puntiamo con decisione su di lui, inserendolo in un progetto tecnico che valorizza i giovani e guarda al futuro con fiducia e ambizione”.