Gelbison, è ufficiale: entra in squadra il nuovo attaccante Michel Ferreira

Altro ingaggio per la Gelbison che ha annunciato l’arrivo di Michel Ferreira, attaccante brasiliano classe 1995, che nella scorsa stagione ha militato nella Paganese. L’operazione rappresenta un nuovo tassello per il reparto offensivo del club cilentano in vista della prossima stagione.

Una carriera tra Portogallo e Italia

Ferreira ha avviato la propria carriera calcistica in Portogallo, formando le sue qualità nelle giovanili del Braga Under 19. Successivamente ha fatto ritorno in Brasile, vestendo la maglia del Nacional-SP. Negli ultimi anni, l’attaccante ha collezionato presenze nel panorama dilettantistico italiano con le squadre di Rotonda, Lamezia e Nardò, mettendo in evidenza affidabilità e continuità nel rendimento.

La nota della società

«La Gelbison comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Michel Ferreira». Il giocatore ha infatti sottoscritto un preliminare di contratto e sarà a disposizione dello staff tecnico per il prossimo campionato.

Il benvenuto del club cilentano

La dirigenza ha espresso soddisfazione per il nuovo innesto: «La società dà il benvenuto a Michel Ferreira, augurandogli il miglior percorso con la maglia della Gelbison». Un segnale chiaro delle ambizioni della squadra in vista della prossima stagione.