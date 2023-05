Gal Regeneratio: “Rural Food Revolution”, nuova programmazione europea 2021-2027: ecco l’appuntamento ad Agropoli

Il Comune di Agropoli si appresta ad ospitare un incontro di grande interesse per la comunità locale, dedicato alla nuova programmazione europea 2021-2027 e alla Rural food Revolution.

La giornata

L’appuntamento, che si terrà nell’Aula Consiliare “A. Di Filippo” del Comune di Agropoli, alle ore 18.00 di venerdì 12 maggio, rappresenta la fase conclusiva del fondo di informazione per il sostegno preparatorio della nuova programmazione europea, a seguito degli incontri che si sono tenuti sul territorio e della fase di studio sull’andamento socio-economico dei comuni del GAL Cilento Regeneratio.

Gli interventi

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, del presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri e del presidente del GAL Cilento Regeneratio, Gabriele De Marco, seguiranno gli interventi di Luca Cerretani, coordinatore GAL Cilento Regeneratio e del prof. Vincenzo Pepe, presidente emerito della Fondazione Vico. La conclusione dell’incontro sarà affidata a Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura, Caccia, Pesca e Acquacoltura.

Il focus

In particolare, durante l’incontro si affronterà il tema della nuova programmazione europea 2021-2027, analizzando le linee guida e gli studi sul territorio per garantire un’efficace utilizzazione dei fondi europei a disposizione. Si parlerà inoltre della Rural food Revolution, un progetto di grande rilevanza per il Cilento che punta a valorizzare la tradizione culinaria locale, promuovendo al tempo stesso uno sviluppo sostenibile dell’agricoltura e del turismo.

Durante l’evento verranno approfonditi anche i temi del progetto Re.food e della sua attuazione sul territorio, concentrandosi sulle azioni locali e comuni previste. L’obiettivo è quello di fornire agli intervenuti una panoramica completa dei progetti in corso e delle opportunità offerte dalla nuova programmazione europea per lo sviluppo della comunità locale e la valorizzazione del territorio.

Il commento

«L’incontro rappresenta un’occasione importante per il nostro territorio – ha commentato il presidente del GAL Cilento Regeneratio, Gabriele De Marco – dopo un percorso di confronto e studio siamo pronti ad affrontare le sfide che ci attendono, puntando sulla valorizzazione del nostro patrimonio culturale e ambientale attraverso progetti innovativi e sostenibili».

L’incontro è aperto a tutti i cittadini interessati a partecipare e a conoscere da vicino le opportunità e le sfide legate alla nuova programmazione europea e alla Rural food Revolution nel Cilento.