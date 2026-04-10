Politica

Futuro nazionale al via in provincia di Salerno: inizia la fase costituente

Presentati ufficialmente i comitati costituenti salernitani, segnando un primo passo concreto nella strutturazione del movimento sul territorio

Federica Inverso

Al via anche in provincia di Salerno la fase costituente di Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci. Questa mattina, presso il Polo Nautico sul Lungomare Cristoforo Colombo, sono stati presentati ufficialmente i comitati costituenti salernitani, segnando un primo passo concreto nella strutturazione del movimento sul territorio.

L’incontro e gli interventi

L’incontro, moderato dal segretario regionale di Indipendenza Angelo Retta, ha visto la partecipazione di esponenti politici e referenti locali, tra cui l’on. Bruno Esposito, Domenico Di Giorgio, Sergio Valese e l’on. Carmela Rescigno. Durante la conferenza stampa sono stati illustrati i temi e le prospettive che guideranno l’azione dei comitati nelle prossime settimane, in vista dell’assemblea costituente nazionale prevista per il 13 e 14 giugno.

Gli organizzatori hanno sottolineato come l’obiettivo sia quello di costruire una “vera opposizione”, capace di radicarsi nei territori e dare voce a istanze spesso trascurate. Sul fronte delle prossime elezioni amministrative, gli stessi promotori hanno spiegato che decisioni definitive verranno prese nei prossimi giorni.

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