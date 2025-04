Futsal: successi per Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina

Continua l’equilibrio in vitta alla classifica della Serie A di futsal con Meta Catania, Feldi Eboli e Napoli Futsal racchiusi in due punti. Nel 25° turno gli etnei, campioni d’Italia, conservano la vetta con il successo per 5-3 sulla Vinumitaly Petrarca mentre i partenopei la terza piazza, a -2 dalla prima, con il 2-1 nel big match con Roma.

Vince la Feldi

Nella zona altra della massima divisione bene anche la Feldi che regola al PalaSele 4-3 il Pomezia.

Le ‘volpi’ di coach Antonelli partono forte e al primo minuto passano avanti con Liberti mentre al 3′ è Selucio a firmare la rete che vale il raddoppio per i padroni di casa. Le reti diventano tre al 7′ quando è Caponigro a firmare il tris per gli ebolitani. Gara chiusa? No perchè nel finale di prima frazione il Pomezia accorcia prima le distanze con Raubo al 16′ e poi con Matteus al 18′ per tornare sul 3-2 negli spogliatoi.

Nella ripresa arriva anche il pari con la sfortunata autorete di Dalcin che, dopo 2 minuti, archivia completamente il vantaggio iniziale con la rimonta completata del Pomezia. Il quintetto ebolitano però non demorde e con Etzi al 12′ trova la marcatura del definitivo 4-3 che consegna l’intera posta in palio alla Feldi.

Bene anche lo Sporting

Tre punti importanti in chiave salvezza, ora lontana sei lunghezze, arrivano anche per lo Sporting Sala Consilina che batte Pesaro in trasferta per 3-7.

Partenza convinta del quintetto di mister Conde che mette la freccia con la doppietta di Arillo tra il 6′ ed il 7′ mentre al 12′ è Carducci a timbrare il cartellino con il 3-0 per lo Sporting. I salesi, in versione maxi in trasferta, nel giro di pochi secondi al 13′ trovano anche la quarta e quinta marcatura con Vidal ed Edelstein a segno prima dell’intervallo che vede un tondo 5-0 per lo Sporting.

Nella ripresa, al 4′, la sesta gioia ospite arriva con la tripletta di Arillo prima della rimonta di Pesaro che a 5′ dal termine con orgoglio vede Patias, due volte, e Barichello, accorciare sul 3-6 le distanze. Nei secondi finali, però, Vidal chiude i giochi con il definitivo 3-7.