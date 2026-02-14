Futsal: successi netti per Feldi e Sporting

Si è scesi sul parquet nel week-end nella Serie A di futsal con il diciassettesimo turno di campionato, il secondo del girone di ritorno, andato in scena a quattro giorni di distanza dal sedicesimo.

Futsal: vittoria esterna per la Feldi

Tutto facile per la Feldi Eboli che nel big match di giornata stende Roma, sesta forza del torneo, in trasferta e rafforza la sua terza piazza. I ragazzi di coach Antonelli, sempre terzi, si impongono, infatti, con un netto 1-6, con tre reti per tempo, che lascia poco all’immaginazione. Dopo un minuto e mezzo Feldi già in vantaggio con Felipinho mentre per attendere il raddoppio bisogna aspettare il 12′ quando Selucio mentre Echavarria al 17′ firma il tris che porta il match negli spogliatoi sul 3-0. La Feldi chiude la contesa ad inizio ripresa quando tra il 2′ ed il 3′ di gioco Echavarria e Lucas Braga porta a cinque le reti ospiti. A metà frazione la Roma accorcia con Cutrupi ma Calderolli al 16′ fissa il definitivo 1-6.

Vince anche lo Sporting

Sorriso anche per lo Sporting Sala Consilina che al Pala San Rufo piega la Fortitudo Pomezia con un sonoro 5-0. I salesi, che si prendono la quinta piazza a -1 dal quarto posto, passano dopo 2 giri di lancette con la rete di Delmestre. Al 13′ arriva anche il raddoppio con Diaz che porta la sfida all’intervallo sul 2-0. Nella ripresa al 3′ Igor firma il tris mentre un minuto dopo Melio Rossi mette la sua firma sul momentaneo 4-0. A 2′ dal gong finale, invece, Rossetti chiude la sfida sul 5-0 che consegna l’intera posta in palio ad uno spumeggiante Sporting Sala Consilina.