Futsal: stasera impegni interni per Feldi e Sporting Sala Consilina

Prima giornata di ritorno per la Serie A di Futsal maschile che torna sul parquet, dopo la sosta per la Nazionale, per la sedicesima giornata. Le otto gare del massimo torneo sono tutte in programma tra stasera e domani. Ben sei gli anticipi del venerdì tutti fissati alle ore 20:30.

La capolista Feldi Eboli riceve al PalaSele l’Active Network, società viterbese un passo sopra la zona play-off. Per il quintetto ebolitano guidato da coach Antonelli l’imperativo è vincere per provare a tenere lontane le tante inseguitrici. La prima è l’Ecocity Genzano, team laziale, appaiato in vetta alla Feldi che ospiterà in contemporanea gli irpini della Sandro Abate e la Napoli Futsal, terza a -2, che farà visita ai calabresi del Cosenza, quintetto in zona play-out. In cerca di riscatto anche lo Sporting Sala Consilina di mister Cipolla che a San Rufo proverà a far valere in fattore casa contro i veneti della Vinumitaly Petrarca.

A completare i match di stasera l’incrocio tra Pesaro e Roma oltre a quello tra Benevento ed i piemontesi della L84. Domani, invece, gli altri due incontri con il Meta Catania, terzo ad un punto dalla vetta, di scena in trasferta contro Came Treviso e il Manfredonia che se la vedrà contro il Pomezia.