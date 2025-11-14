Futsal, stasera Feldi e Sporting sul parquet

Dopo la parentesi Nazionale, che ha ben figurato nell’amichevole extra lusso contro la Spagna, torna la Serie A di futsal. Tutti sul parquet per l’ottava giornata di campionato in programma, con le sette gare spalmate su tre giorni. Quattro match al venerdì, due al sabato ed uno alla domenica, tutti in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, con doppio Sky Match previsto.
Si parte in serata con appuntamento fissato alle ore 20:30. La Meta Catania capolista, e campione d’Italia, ospita la neopromossa Mantova, quintetto in zona play-off mentre su Sky spazio alla sfida valida per le zone nobili della classifica tra i piemontesi della L84, terzi, e la Roma, quinta. Nel mezzo lo Sporting Sala Consilina, quarto, che riceverà al Pala San Rufo l’ostica Ecocity Genzano.
A chiudere il quadro sulla serata il mai banale derby campano previsto con il Napoli Futsal, sesto, che ospiterà la Feldi Eboli, seconda ma con una gara in meno del Catania capolista. Domani altre due partite con i laziali dell’Active Network opposti, alle 15, ai liguri del CDM Futsal e la Fortitudo Pomezia che se la vedrà, alle 18, con la Pirossigeno Cosenza. Domenica il secondo Sky match con gli irpini della Sandro Abate a far visita, alle 20:45, alla Came Treviso. Riposano i pugliesi della Global Work Capurso.