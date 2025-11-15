Futsal, la Feldi cede nel derby. Sorriso per lo Sporting Sala Consilina

La Serie A di futsal riserva come sempre tante soprese, con match aperti sino all’ultimo secondo. Negli anticipi del venerdì non sbaglia la Meta Catania capolista che supera per 3-1 il Mantova come capita alla L84, ora seconda, che batte la Roma.
Sconfitta per la Feldi
Gara intesa al PalaVesuvio dove il Napoli fa suo il derby con la Feldi Eboli. Termina 4-3 con i padroni di casa avanti dopo 3′ con Borruto mentre Kenji a metà frazione pareggia i conti. La stessa situazione si verifica poco dopo il quarto d’ora con Borruto ancora a segno per il vantaggio partenopeo e Felipinho a rimettere in parità nuovamente i conti. Nella ripresa è Alemany, al 3′, a siglare il terzo vantaggio dei padroni di casa con Kenji, al 9′, a metterci l’ennesima pezza che vale il 3-3. Nel finale le due squadre cercano il bottino pieno senza timori riverenziali: a pochi secondi dal gong finale Titi Borruto realizza la rete del 4-3 consegnando l’intera posta in palio al Napoli, costringendo le ‘volpi’ di coach Antonelli al secondo stop di fila.
Vince lo Sporting
La Feldi resta cosi a 15 punti a -4 dalla Meta Catania e -1 da un duo composto dalla L84 e dallo Sporting Sala Consilina. Secondo posto, quindi per i salesi che a San Rufo Vidal battono per 2-1 l’Ecocity Genzano. La gara si a metà del primo tempo con il guizzo del solito Vidal che porta le squadre all’intervallo sul parziale di 1-0. La ripresa, combattuta, risulta senza reti sino ai minuti finali dove il match sale di spettacolarità. Il raddoppio dello Sporting arriva grazie a Fellipe Mello a 2′ dalla sirena mentre Micheletto accorcia le distanze ad 1’05” dal termine, finisce cosi 2-1 per i salesi.