Futsal, gol e spettacolo nei match di Sporting e Feldi

Nel week-end si è concluso il girone d’andata della Serie A di futsal maschile, che tramite la classifica ha decretato le otto squadre che avranno accesso alla Coppa Italia. Sette gare disputate per 37 gol totali con una graduatoria in fermento sino ai secondi finali delle sfide giocate tutte in contemporanea alle ore 18.

Pareggio per lo Sporting

Parità per Feldi e Sporting che impattano entrambe per 4-4, e si dividono il terzo posto con 27 punti. I salesi vengono rimontati, in trasferta, nel finale dai campioni d’Italia della Meta Catania. I siciliani passano con Sacon al 3′ ma Arillo pareggia i conti al 5′ e Igor firma il sorpasso al 9′. Lo Sporting allunga un minuto dopo con la doppietta di Arillo mentre Turmena accorcia le distanze al 14′. La prima frazione si conclude con il quintetto di Sala Consilina avanti 2-4 grazie a Jurlina, a segno al 18′. A metà ripresa però la Meta Catania firma il 3-4 con Turmena mentre Drahovsky a pochi secondi dal gong pareggia definitivamente la sfida con il 4-4 finale.

Rimonta nel finale per la Feldi

Stesso risultato ed emozioni aperte sino alle battute conclusive anche al PalaSele con la Feldi che subisce il vantaggio di Genzano al 6′ con Barra ed il raddoppio di Micheletto al 12′. Le ‘volpi’ riequilibrano la sfida con il guizzo del portiere Dal Cin e di Felipinho che tra il 16′ e il 18′ portano la gara all’intervallo sul 2-2. Nel secondo tempo negli ultimi 5′ succede di tutto: prima segna Genzano con De Oliveira ma un’autorete un minuto dopo sigla il 3-3 mentre all’ultimo giro di lancette prima Taborda fa sognare i laziali con Calderolli a cinque secondi dalla conclusione a dividere equamente la posta in palio.

La Coppa Italia

Alla fine de i 40′ effettivi di gioco sono state ufficializzate le otto qualificate alla Final Eight di Coppa Italia. L84 , Meta Catania, Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina saranno le quattro teste di serie con Roma, Napoli, Ecocity Genzano e Active Network a completare il quadro delle qualificate.