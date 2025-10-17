Futsal: Feldi prima della classe, voce a mister Antonelli e al portiere Dalcin

Quattro su quattro per la Feldi che comanda il campionato di Serie A di Futsal. Per il quintetto che disputa le proprie gare interne al PalaSele poker di successi contro CDM, Roma, Sandro Abate e Pirossigeno Cosenza, che vale il primato in classifica solitario. Ventuno reti siglate a fronte delle sole cinque subite fanno da sfondo ad una partenza super per l’unica formazione a punteggio pieno in massima serie.
Campionato fermo in questo week-end, con la Feldi che tornerà in campo solo a fine mese visto il turno di riposo nella prossima giornata, che non frena l’euforia per l’ottimo avvio di stagione.
Dopo l’ultimo successo in campionato a parlare in casa Feldi sono stati il coach Antonelli, che ha mostrato il gradimento per il netto 6-0 rifilato alla Pirossigeno Cosenza, ed il portiere Dalcin, in rete conto il quintetto calabrese.