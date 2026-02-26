Futani: nasce la biblioteca comunale, un luogo di incontro e crescita per la comunità

La ex stanza del Sindaco si trasformerà in uno spazio dedicato alla cultura e alla lettura

Antonio Pagano
Il Consiglio Comunale di Futani, nella seduta di ieri, ha istituto ufficialmente la Biblioteca Comunale,  un presidio culturale atteso da anni dalla  comunità.

Uno spazio dedicato alla cultura

La ex stanza del Sindaco si trasformerà in luogo di studio, incontro e crescita, concepito per bambini, giovani, studenti e adulti. 

Da oggi in poi anche il Comune di Futani avrà un proprio spazio interamente dedicato alla cultura, allo studio e alla lettura. “Uno spazio aperto alla conoscenza, alla condivisione e alla valorizzazione della nostra  identità. – ha detto entusiasta il primo cittadino Dario Trivelli – Un punto permanente di cultura accessibile”.

