Futani: convezione con l’Università di Perugia, ok a tirocini curricolari presso le strutture dell’Ente

La Giunta comunale di Futani, guidato dal sindaco Dario Trivelli, ha approvato lo schema di Convenzione, della durata di tre anni, con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia, per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento in favore di studenti di corsi di lauree, presso le strutture operative dell’Ente, con lo scopo di agevolare le scelte professionali dei giovani.
Ente rafforza la collaborazione con il mondo universitario
Con la stipula della convenzione da parte dell’Ente, gli studenti del territorio comunale iscritti al Dip. di Scienze Politiche dell’ateneo perugino potranno effettuare tirocini formativi curriculari e stage presso le strutture del Comune.
L’Amministrazione Comunale da anni promuove e rafforza la collaborazione con il mondo universitario, nell’ottica della massima valorizzazione delle risorse presenti sul territorio, offrendo possibilità di acquisizione di significative esperienze formative agli studenti universitari, dando loro l’opportunità di acquisire competenze, struttura e metodologie della Pubblica Amministrazione.