Futani EduSport 2026: al via il programma gratuito tra sport, cultura e inclusione

Aperte le iscrizioni a Futani EduSport 2026: un programma gratuito di sport, laboratori e supporto allo studio finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ernesto Rocco
Sport ragazzi

Il Comune di Futani inaugura una nuova stagione dedicata alla crescita e al benessere delle giovani generazioni. Sono state ufficialmente aperte le iscrizioni per Futani EduSport 2026, un progetto multidisciplinare che offre un fitto calendario di incontri, laboratori, escursioni e attività sportive. L’iniziativa, completamente gratuita, è destinata ai minori residenti nel territorio comunale, con l’obiettivo di fornire stimoli educativi e sociali di alto profilo.

Un investimento strategico per le famiglie e il territorio

La realizzazione di questo piano di interventi è stata resa possibile grazie a un importante traguardo amministrativo: il Comune di Futani ha infatti ottenuto un finanziamento di 39.473,00 euro. Tali risorse derivano dall’Avviso Pubblico del 6 agosto 2025, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Questo stanziamento permetterà di garantire la continuità delle attività per un lungo periodo, con una programmazione che si estenderà fino al mese di gennaio 2027.

Sport, creatività e supporto didattico: l’offerta formativa

Il palinsesto di Futani EduSport 2026 si distingue per l’eterogeneità delle proposte, studiate per abbracciare diversi ambiti dello sviluppo infantile e adolescenziale. Il programma prevede laboratori creativi e formativi volti a stimolare l’ingegno, accanto a giornate dedicate all’esplorazione del territorio attraverso escursioni, attività al mare, in piscina e sessioni di orientamento.

Leggi anche:

Futani, sostegno alla natalità: nasce l’iniziativa “Nati in Paese 2026”

Ampio spazio è riservato alla cultura fisica con discipline quali calcio, atletica, karate, pallamano e trekking. Non manca, infine, un’attenzione particolare al rendimento scolastico: il progetto include infatti uno spazio compiti e supporto allo studio, garantendo un approccio olistico che coniuga svago e dovere.

Un progetto per il cuore della comunità

L’iniziativa non si limita alla semplice erogazione di servizi, ma punta a rafforzare il tessuto sociale locale. Come specificato nelle linee guida del programma, “l’intero programma progettuale mette al centro i nostri bambini e le famiglie di Futani, Castinatelli ed Eremiti”. L’obiettivo è creare una rete di supporto concreta per i nuclei familiari, valorizzando il tempo libero dei minori in un contesto protetto e stimolante. I cittadini interessati possono richiedere ulteriori dettagli e procedere alle iscrizioni (entro il 12 marzo) rivolgendosi direttamente agli Uffici Comunali.

