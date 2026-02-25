Furto notturno al Bar Mercà ad Agropoli: vetrina infranta e cassa svaligiata

Un nuovo episodio di microcriminalità ad Agropoli. Nella notte appena trascorsa, intorno alle ore 01:20, un malvivente ha preso di mira il Bar Mercà. Secondo le prime ricostruzioni, il ladro avrebbe agito in solitaria a bordo di un ciclomotore, utilizzando il mezzo o un corpo contundente per sfondare la vetrata dell’attività e guadagnarsi l’accesso ai locali.

Una volta all’interno, l’individuo ha puntato direttamente al cuore economico dell’esercizio, asportando il registratore di cassa e un tablet in dotazione al personale. La fuga è durata pochi istanti: il malvivente si è dileguato nelle zone limitrofe per poi disfarsi del cassetto della cassa, ritrovato successivamente svuotato del contante tra le sterpaglie poco distanti dall’area mercato.

Escalation di furti: nel mirino anche il Padel Village

L’assalto al Bar Mercà non sembra essere un caso isolato, ma si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per le attività commerciali della zona. Sempre questa notte, infatti, i soliti ignoti avevano colpito il centro sportivo Tennis Village, situato a breve distanza dal luogo dell’ultimo furto.

Non si esclude che ad agire sia stata la stessa persona. Indagini in corso da parte dei carabinieri.