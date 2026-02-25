Raid notturno al Tennis Village di Agropoli: svuotate le casse e i distributori

Un nuovo episodio di cronaca ad Agropoli. Nel cuore della notte, ignoti hanno preso di mira il Tennis Village, struttura sportiva situata a breve distanza dallo svincolo di Agropoli Sud della Cilentana. I malviventi sono riusciti a penetrare all’interno del complesso, mettendo a segno un colpo rapido quanto meticoloso.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri hanno agito sfruttando l’oscurità dopo la chiusura dell’attività, avvenuta intorno alle ore 23:00. Utilizzando strumenti da scasso, presumibilmente un piccone (poi ritrovato a terra), i soggetti hanno forzato i varchi d’ingresso per guadagnare l’accesso ai locali interni, dove hanno poi operato indisturbati.

Il bottino: svuotate le casse e i distributori automatici

L’obiettivo primario dei malviventi è stato il denaro contante. Una volta all’interno, i ladri hanno puntato direttamente verso la cassa principale, asportando l’intero incasso degli ultimi due giorni. La ricerca di denaro non si è però fermata qui: i responsabili del raid hanno infatti razziato sistematicamente ogni possibile contenitore di monete.

Sono stati forzati e svuotati i portamonete del bigliardino e dei distributori automatici presenti nella struttura. In un eccesso di zelo, i malviventi si sono spinti fino a sottrarre persino i gettoni per le docce, nonostante questi ultimi abbiano un valore nullo al di fuori del circuito interno dell’attività sportiva.

Indagini in corso: i Carabinieri sulle tracce dei responsabili

L’allarme è scattato solo questa mattina, quando sono stati rinvenuti i segni dell’effrazione e il disordine lasciato dal passaggio della banda. Sul luogo del furto sono intervenuti prontamente i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica del “blitz”.

Al momento sono in corso le attività investigative per identificare i colpevoli.