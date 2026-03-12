Cilento

Furto nella notte al Bar Pasticceria Moderato di Agropoli

Nuovo raid notturno ad Agropoli: i ladri forzano un bar in località Marotta e asportano la cassa automatica. Indagano i Carabinieri su una scia di colpi simili

Raffaella Giaccio

Ancora un furto nella notte ad Agropoli, dove intorno alle 2:29 ignoti hanno messo a segno un colpo ai danni del Bar Pasticceria Moderato.

Furto ad Agropoli, la ricostruzione

Secondo le prime informazioni, i malviventi si sarebbero introdotti all’interno del locale durante le ore notturne, riuscendo a portare via la cassa automatica presente nell’attività.

L’azione sarebbe stata rapida e mirata, segno che i ladri conoscevano probabilmente la presenza del dispositivo all’interno del bar.

L’episodio ha scosso i titolari e i residenti della zona, che questa mattina hanno scoperto quanto accaduto.

Indagini in corso

Sul caso avviate indagini per ricostruire l’esatta dinamica del furto e individuare i responsabili, anche attraverso eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nell’area.

I precedenti

L’episodio di località Marotta non è purtroppo un caso isolato, ma si inserisce in un contesto di ripetuti raid che stanno interessando il territorio comunale. Solo poche settimane fa, una dinamica quasi identica aveva colpito un altro esercizio commerciale e un centro sportivo, entrambi situati a breve distanza l’uno dall’altro e assaltati nella medesima notte.

In quell’occasione, le immagini dei sistemi di videosorveglianza avevano immortalato un giovane in bicicletta il quale, dopo aver forzato l’accesso, era riuscito a sottrarre il denaro contante presente in cassa. Pochi minuti dopo, il mirino dei banditi si era spostato su un impianto da padel limitrofo. In questo secondo caso, i malviventi avevano utilizzato un piccone per scardinare la porta d’ingresso, riuscendo a prelevare non solo il fondo cassa, ma anche gli incassi dei distributori automatici e del biliardino.

