Furti in abitazione: il Questore invita i cittadini a segnalare al 112

Il Questore della provincia di Salerno invita la cittadinanza a segnalare al Numero Unico di Emergenza Europeo 112 (uno, uno, due) ogni situazione di pericolo che possa aiutare le Forze dell’Ordine ad intervenire tempestivamente. In particolare, il Questore invita i cittadini a chiamare l’112 in caso di sospetto furto in abitazione, segnalando immediatamente la presenza di ladri o attrezzi da scasso, incluse chiavi bulgare, utilizzate per effettuare i furti nelle abitazioni.

L’app YouPol

Inoltre la Polizia di Stato ha un’applicazione gratuita YouPol che permette di inviare segnalazioni, anche in forma anonima: l’utente può scegliere di registrarsi o inviare segnalazioni in forma anonima e può allegare testo, foto, video o messaggi vocali, la sala operativa prenderà in carico la segnalazione e fornirà assistenza. YouPol è uno strumento utile per interagire con la Polizia di Stato e segnalare situazioni di pericolo o illegalità, contribuendo a creare un ambiente più sicuro.

La collaborazione dei cittadini, ribadisce con forza il Questore, è fondamentale per garantire la sicurezza e prevenire fenomeni di criminalità. Il controllo del territorio è una priorità assoluta e le Forze dell’Ordine continueranno a lavorare incessantemente per garantire la sicurezza e la tranquillità di tutti i cittadini.