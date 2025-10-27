Furti ad Altavilla Silentina, il sindaco: «I cittadini non denunciano»

Non si placa l'allarme furti sul territorio, il sindaco invita i cittadini a denunciare gli episodi per ottenere un aumento della sicurezza

A cura di Alessandra Pazzanese

Sono tanti i cittadini di Altavilla Silentina che hanno lamentato, attraverso i social network, le razzie fatte dai ladri. Troppe le abitazioni del paese prese di mira dai malviventi che, nella maggior parte dei casi, sono riusciti a portare via tanti oggetti di valore e il frutto dei risparmi e dei sacrifici dei residenti.

L’appello del sindaco

Un fenomeno dinanzi al quale gli stessi cittadini hanno chiesto, più volte, all’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Cembalo, di rivolgersi agli organi competenti per ottenere un incremento delle misure di sicurezza.

Al sindaco Cembalo, che in passato si è interfacciato con la Prefettura e con le Forze dell’Ordine, è stato comunicato che, nonostante le lamentele dei cittadini, che i dati ufficiali relativi ai furti registrati ad Altavilla Silentina non presentano numeri allarmanti questo perché i cittadini non denunciano alle Forze dell’Ordine. Da qui l’appello del Sindaco, diramato già diverse volte, a denunciare a chi di dovere e non solo sui social network.

A fare il punto della situazione, raccontando quello che sta accadendo e rinnovando l’invito a denunciare, ai microfoni di InfoCilento, il sindaco di Altavilla Silentina, Francesco Cembalo.

