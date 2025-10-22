Allarme furti ad Altavilla Silentina, nuovi casi sul territorio, il sindaco: “Denunciate”

Torna l’allarme furti ad Altavilla Silentina, poche sere fa, in Via della Pace i ladri hanno fatto irruzione in diverse abitazioni e sarebbero riusciti persino a portare via una cassaforte da una delle case prese di mira.

Allarme tra i cittadini

Una situazione che sta allarmando i residenti che hanno espresso la loro preoccupazione.

“Altavilla è ostaggio dei delinquenti. È arrivato il momento di costituire un comitato e chiedere interventi seri.

La tranquillità dei cittadini è minata.Nei prossimi giorni inviterò tutti per sottoscrivere una lettera da inviare al Prefetto e al Ministero dell’Interno.

Gli appelli

Spero che tutti siano partecipi, non è un’azione politica. Ora basta!” l’appello dell’avvocato altavillese, Luigi Gaudiano.

Il sindaco Francesco Cembalo ha fatto un nuovo appello a denunciare. “Denunciate i delinquenti onde evitare di essere considerati paese a basso tasso di criminalità” l’esortazione del primo cittadino.

Già tempo fa, il sindaco, aveva invitato i malcapitati a denunciare i furti e i tentativi di furti alle Forze dell’Ordine così da dare modo agli organi competenti, con dati alla mano, di avere i numeri per intervenire rafforzando le misure di sicurezza.

Gaudiano ha annunciato di volersi presto attivare per unire le voci dei cittadini e chiedere ascolto al Prefetto. I cittadini saranno informati dell’iniziativa con un avviso pubblico.