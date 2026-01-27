Fratelli d’Italia Eboli: “Sicurezza urbana si, ma nel rispetto delle regole”

Nel mirino l’utilizzo di "bodycam e fototrappole". Secondo FdI mancano regole chiare su attivazione e privacy

Antonio Elia
Damiano Cardiello

Fratelli d’Italia Eboli, insieme al capogruppo Damiano Cardiello, interviene sul tema della sicurezza urbana sottolineando che: “non può essere perseguita a discapito della chiarezza amministrativa, delle competenze istituzionali e dei diritti fondamentali, esponendo il Comune a possibili rischi giuridici e sanzioni”.

Le contestazioni

Nel mirino l’utilizzo di :”bodycam e fototrappole, per cui – secondo FdI – mancano regole chiare su attivazione, conservazione dei dati e adeguata informazione ai cittadini, con il rischio di configurare forme di videosorveglianza non consentite”.

Criticità anche nella gestione dei dati con: “l’Arma dei Carabinieri, senza una chiara definizione di ruoli e responsabilità”. Carenze, infine, riguardano: “l’informativa sui diritti dei cittadini previsti dal regolamento sulla protezione dei dati personali”.

Nasce "Avanti Eboli – PSI", al via la fase costituente
