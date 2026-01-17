Eboli: Fratelli d’Italia presenta mozione di sfiducia al sindaco Conte. A InfoCilento parla il capogruppo, Damiano Cardiello

Si apre una nuova e delicata fase politica al comune di Eboli. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Damiano Cardiello, ha annunciato la presentazione di una mozione di sfiducia contro il sindaco Mario Conte, accusato di una gestione amministrativa e politica ormai distante dalle reali esigenze della città: “tutto fermo in attesa di una finta nuova giunta”, priva di identità. Intanto ieri tutta l’opposizione tranne Damiano Capaccio ha presentato un documento, per chiedere le dimissioni del sindaco Mario Conte: “una situazione drammatica”.

Nodo ultimo consiglio comunale

Nel mirino anche l’ultimo Consiglio comunale, rimasto incompleto, simbolo – secondo i firmatari – di una maggioranza assente e di un sindaco che sfugge al confronto democratico. Allarmante, inoltre, il richiamo della Ragioneria comunale sulle scadenze finanziarie, che potrebbe aprire la strada al commissariamento dell’Ente.

Le criticità

Tra le criticità segnalate figurano anche la carenza di sicurezza urbana, il fallimento del sistema di videosorveglianza, il rischio di decadenza del piano regolatore e lo stallo delle opere pubbliche. Preoccupazioni emergono persino sul fronte sanitario, con l’ospedale locale privo di adeguati investimenti. Per l’opposizione, Eboli sarebbe ormai “verso il baratro”. Da qui la richiesta netta e immediata: le dimissioni del sindaco Mario Conte e le scuse alla città.