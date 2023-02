Frane e dissesti nelle aree interne, sindaco accusa: «Provincia dimentica i nostri territori»

La Strada Provinciale 342 che collega i comuni di Roscigno e Bellosguardo, nonostante sia quotidianamente attraversata anche dai mezzi pubblici del trasporto scolastico che conducono tanti giovani presso le scuole dei comuni limitrofi, sembrerebbe in condizioni di gravissimo dissesto. A denunciare la situazione del tratto stradale è stato il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, che proprio ieri mattina ha diffuso le immagini del tratto viario.

La segnalazione del sindaco

“Queste immagini dimostrano che, vista la viabilità, vivere in questo territorio diventa sempre più difficile. I lavori su alcune strade di queste zone iniziano anche dopo dieci anni dal verificarsi dei disagi” ha tuonato Palmieri.

Il cattivo tempo del mese scorso ha causato la frana dell’area sottostante alla strada e ha provocato anche delle crepe e delle difformità sull’asfalto. Tuttavia, oltre al restringimento della carreggiata, non è stato preso nessun altro provvedimento per ripristinare l’area e per rendere il transito più sicuro

“Anche le cunette ai margini della strada sono in evidente stato di abbandono, l’acqua piovana ha creato queste situazioni di dissesto. Chi di dovere faccia chiarezza su questa triste situazione, da qui passano pullman di linea e prima o poi potrebbe verificarsi uno smottamento” ha tuonato ancora il primo cittadino di Roscigno aggiungendo di voler far sentire la sua voce sia per dovere istituzionale che in qualità di cittadino delle aree interne.

Le accuse

“La Provincia si dimentica dei nostri territori. Guardando questa strada mi chiedo quale potrebbe essere il risultato finale della prossima pioggia torrenziale?” si è chiesto allarmato Palmieri rimanendo in attesa di una risposta da parte dell’ente provinciale.