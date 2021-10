Roscigno, Sp342 chiusa: chiesta autorizzazione al transito per lo scuolabus

ROSCIGNO. La viabilità nel comprensorio alburnino è in condizioni critiche. Di recente le autorità provinciali hanno garantito nuovi interventi ma intanto i disagi non mancano. Ecco perché il sindaco di Roscigno Pino Palmieri ha inviato una missiva a Palazzo Sant’Agostino chiedendo l’autorizzazione al passaggio degli scuolabus sulla Sp342 Roscigno – Bivio di Corleto Monforte.

L’arteria è interdetta poiché interessata da fenomeni di dissesto e frane; gli interventi sono necessari ma nell’attesa che inizino è necessario garantire il passaggio quantomeno agli studenti che altrimenti sarebbero costretti a percorrere lunghe vie alternative.

Ciò spiega la richiesta del sindaco Palmieri che in un incontro in Provincia aveva già avuto rassicurazioni in tal senso. Il Comune di Roscigno istituirà, con l’ausilio di volontari, un servizio di vigilanza giornaliera per monitorare le condizioni della Sp342. Ad effettuare il trasporto scolastico sarà la ditta Pecori.