FP CGIL Salerno elegge nuova Segreteria Provinciale. Il saprese Domenico Vrenna presidente

L’Assemblea Generale della FP CGIL Salerno si è riunita oggi per eleggere la nuova Segreteria Provinciale. Il Segretario Generale Antonio Capezzuto ha annunciato i dirigenti Alfonso Rianna, l’agropolese Livia Veltre, Erasmo Venosi e Maria Rita Di Cesare come nuovi Segretari Provinciali.

Eletta anche la Presidenza dell’Assemblea Generale

Durante la riunione è stato eletto il dirigente saprese Domenico Vrenna come Presidente dell’Assemblea Generale, con Annamaria Naddeo e Gerardo Liguori come dirigenti di Presidenza.

Obiettivi della nuova Segreteria

In un periodo storico cruciale per la difesa del servizio pubblico, soprattutto in ambito sanitario e per la carenza di personale in tutti gli enti pubblici, la nuova Segreteria ha il compito di rappresentare al meglio i lavoratori e le loro tutele.

“La nuova Segreteria avrà il compito di continuare nel duro lavoro di rappresentanza dei lavoratori che ogni giorno chiedono tutele alle Organizzazioni sindacali. In un territorio così vasto é necessario marcare la presenza in tutti i luoghi di lavoro e nelle 35 sedi provinciali della CGIL, garantendo assistenza quotidiana e una giusta integrazione con l’intero sistema dei servizi della CGIL come Caaf e Patronato. Continueremo nel nostro lavoro di formazione professionale dei lavoratori, di costruzione di un gruppo dirigente diffuso sul territorio e che abbia valide competenze“. Così il Segretario Generale Antonio Capezzuto.