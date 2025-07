Forza Italia inaugura la nuova segreteria a Capaccio Paestum: presente il Sottosegretario Ferrante

Martedì 29 luglio, alle ore 19:30, Capaccio Paestum sarà il fulcro di un importante evento politico con l’inaugurazione della nuova segreteria comunale di Forza Italia. L’appuntamento è fissato in Via Italia ’61, al civico 298, per la sede intitolata a “Silvio Berlusconi”.

L’evento

L’evento si preannuncia come un’occasione significativa per il partito che proprio di recente ha rinnovato le sue cariche con la nomina a commissario di Maurizio De Rosa e l’adesione dei consiglieri Quaglia, Voza e Giuliano. La presenza di figure di spicco a livello nazionale ed europeo sottolinea l’importanza che Forza Italia attribuisce al radicamento territoriale e al dialogo con i cittadini.

Gli interventi previsti

Tra gli interventi previsti, spicca quello di Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti; al suo fianco, Fulvio Martusciello, Europarlamentare e Coordinatore Regionale di Forza Italia.

L’apertura di questa nuova sede rappresenta un punto di riferimento per i militanti e per tutti coloro che desiderano avvicinarsi alle iniziative politiche di Forza Italia a Capaccio Paestum.