Fondazione Vassallo chiede la rimozione di Alfieri da Sindaco e Presidente della provincia di Salerno

Questa mattina il Dott. Dario Vassallo, Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, ha inviato una PEC alla cortese attenzione del Prefetto di Salerno, Dott. Francesco Esposito, per chiedere la rimozione di Franco Alfieri dai suoi incarichi istituzionali, in particolare dalla carica di Sindaco di Capaccio Paestum e Presidente della Provincia di Salerno.

I motivi della richiesta

La richiesta si basa sulle dichiarazioni pubbliche recentemente pronunciate dal sindaco Alfieri, il quale ha affermato: “Democrazia uguale a idiozia.” Tali parole sono state percepite come un insulto e un’offesa grave alla memoria e al sacrificio di tutte le persone che hanno dato la vita per difendere e costruire la democrazia in Italia. Tra queste, ricordiamo uomini dello Stato, delle istituzioni, del mondo del lavoro, sindacale e universitario, molti dei quali sono stati assassinati proprio per difendere questi valori fondamentali.

“Dopo le tante morti per giungere alla democrazia in questo Paese e dopo la perdita di tanti uomini dello Stato e delle istituzioni, ritengo offensive le parole di Francesco Alfieri, in quanto egli stesso ricopre un ruolo istituzionale,” ha dichiarato Dario Vassallo. “Non sta a me valutare le capacità intellettive del suddetto soggetto, ma, come fratello di un sindaco ucciso per il suo impegno civile, mi sento in dovere di sollecitare umilmente la Signoria Vostra ad applicare l’articolo 141, comma 1, lett. b, e l’articolo 142 del TUEL nei confronti del sindaco di Capaccio-Paestum.”