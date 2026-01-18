Florovivaismo italiano ai massimi storici: la Campania si conferma tra i leader del settore

Il settore florovivaistico nazionale segna un traguardo storico, raggiungendo un valore alla produzione di 3,25 miliardi di euro. Il dato, che supera i 3,14 miliardi della precedente rilevazione Istat, certifica la resilienza di un comparto capace di superare le criticità legate al clima, l’incremento dei costi operativi e la pressione della concorrenza internazionale. L’Italia consolida così la propria posizione come seconda potenza esportatrice europea e terza su scala mondiale, con un export di prodotti vegetali che supera 1,2 miliardi di euro.

La Campania sesta potenza regionale per valore produttivo

All’interno della top-ten nazionale, guidata da Toscana, Liguria e Sicilia, la Regione Campania si posiziona al sesto posto, confermandosi un’area a elevata vocazione produttiva. Con un valore alla produzione di 189,063 milioni di euro, il territorio campano incide per il 6% sull’intero comparto italiano.

Nello specifico, la produzione di fiori e piante in vaso rappresenta il segmento principale con 162,47 milioni di euro (+1%), dato che colloca la Campania come terzo produttore nazionale per questa categoria. In crescita anche il comparto del vivaismo, che con 26,59 milioni di euro registra un incremento del 3,8%.

Record per la decima edizione di Myplant a Milano

I riflettori del settore sono ora puntati sulla decima edizione di Myplant, la fiera leader internazionale del florovivaismo, del garden e del paesaggio professionale. L’evento, in programma dal 18 al 20 febbraio presso FieraMilano Rho, ha già stabilito un primato personale raggiungendo i 60.000 metri quadrati di superficie espositiva.

L’organizzazione sottolinea l’importanza della regione nel contesto nazionale: “Tra le Regioni a maggiore vocazione florovivaistica, il risultato economico consolida il ruolo della Campania tra le aree principali per la produzione vivaistica nazionale, che ha battuto un altro record”.

Internazionalizzazione e delegazioni di buyer esteri

La kermesse milanese ospiterà oltre 800 marchi, con una significativa presenza di aziende campane. L’attenzione è rivolta ai mercati esteri, con la conferma di una massiccia partecipazione di operatori qualificati provenienti da tutto il mondo.

“Abbiamo già la certezza che almeno 200 delegazioni ufficiali di buyer internazionali e oltre 100 aziende estere accreditate in visita da 40 Paesi e 4 continenti, soprattutto dall’Europa, principale mercato di sbocco dei prodotti italiani. Compratori che, insieme alle migliaia di operatori italiani, potranno apprezzare l’eccellenza del prodotto florovivaistico campano”, dichiarano gli organizzatori della fiera.

Il sistema produttivo regionale contribuisce in modo determinante a mantenere positivo il saldo della bilancia commerciale italiana, nonostante l’aumento delle importazioni registrato negli ultimi periodi. Secondo i vertici di Myplant, “grazie anche alle imprese della Campania, l’Italia conferma il ruolo di esportatore netto del prodotto orto-florovivaistico”.