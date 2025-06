Firmato protocollo di intesa tra Comune di Agropoli e A.O.T.A.

Siglato un importante protocollo di intesa tra il comune di Agropoli e A.O.T.A. (Associazione Operatori Turistici Agropoli). La finalità è quella di intensificare l’attività di collaborazione per lo svolgimento di programmi di interesse comune e la realizzazione di iniziative condivise di promozione turistica della Città di Agropoli, attraverso il brand “Vivi Agropoli”, valorizzando i suoi punti di forza naturali, storici e culturali, al fine di migliorare la competitività della destinazione e incentivare un turismo di qualità durante tutto l’anno.

La collaborazione riguarderà svariati settori

Comunicazione e promozione coordinata, partecipazione a fiere e iniziative turistiche, destagionalizzazione e ampliamento dell’offerta, elaborazione di strumenti informativi e contenuti multilingue, ideazione e realizzazione di apposite campagne pubblicitarie per le iniziative comuni, formazione e qualità dell’accoglienza. Il protocollo prevede anche l’istituzione di un tavolo permanente per il Turismo e la Promozione, composto da rappresentanti dell’A.O.T.A. e del Comune, con funzioni di pianificazione congiunta delle attività promozionali, calendarizzazione anticipata delle iniziative, degli eventi e delle fiere, verifica e riscontro dei risultati conseguiti e aggiornamento delle strategie di azioni.

Le dichiarazioni

«Il turismo è una delle principali leve economiche per la nostra Agropoli – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – che rappresenta un vero e proprio tesoro vista la ricchezza di attrazioni naturali, paesaggistiche, storiche, culturali, enogastronomiche che possiede. Il nostro compito è quello di valorizzare quanto abbiamo a disposizione cercando di “offrirlo” bene all’esterno affinché si possa avere un turismo spalmato durante tutto il corso dell’anno. Alcuni passi sono stati compiuti, altri sono in itinere, altri ancora se ne dovranno aggiungere affinché la nostra città possa divenire sempre più attrattiva. E il protocollo che ho firmato con la presidente di A.O.T.A. Giusy Mariani va in questo senso, le conoscenze del pubblico e del privato insieme a braccetto per il bene di Agropoli. Sono convinto che lavorando in sinergia riusciremo a fare tanto».

«Siglare un’intesa con gli operatori turistici era un auspicio che finalmente si è riusciti a concretizzare. Andiamo così a rafforzare un legame già esistente per poter lavorare su proposte e su una promozione ancora più giusta, attenta, mirata affinché si possa migliorare e accrescere l’attenzione del turista verso Agropoli. Un percorso in divenire che sfruttando l’esperienza, le idee, le diverse visioni possa arrivare ad un meccanismo virtuoso che ampli l’offerta» è il commento dell’assessore al Turismo Roberto Apicella.

Così Giusy Mariani, presidente A.O.T.A.: «la firma del protocollo di intesa è un passo importante che integra una collaborazione già avviata e finalizzata alla promozione e allo sviluppo del turismo nel nostro territorio. Questo accordo rappresenta un’opportunità concreta per un’attività di collaborazione coordinata, volta alla realizzazione di programmi e iniziative condivise di promozione turistica della città. In particolare, per la partecipazione congiunta a fiere di settore nazionali ed internazionali e a eventi turistici di rilievo, la comunicazione delle peculiarità del territorio, con l’obiettivo di ampliare e diversificare l’offerta turistica di Agropoli. La condivisione dell’esperienza, della professionalità degli operatori associati A.O.T.A. e la qualità dei servizi da loro offerti, saranno elementi utili per le sinergie che si possono creare e che possono generare una programmazione atta ad attrarre un pubblico sempre più vasto e qualificato, una strategia di sviluppo sostenibile e destagionalizzato, con l’obiettivo di rafforzare l’immagine della nostra città come meta di eccellenza, capace di valorizzare le sue risorse culturali, naturali e enogastronomiche e i servizi offerti dalle realtà economiche presenti».