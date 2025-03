Feldi Eboli trionfa nel derby contro lo Sporting Sala Consilina

Un derby salernitano ad alta tensione ha infiammato il Palasele di Eboli, con la Feldi Eboli che ha avuto la meglio sullo Sporting Sala Consilina per 4-3. La vittoria consolida il secondo posto in classifica per la Feldi, a un solo punto dalla capolista Meta Catania.

Primo tempo da incorniciare per la Feldi

La Feldi Eboli ha dominato la prima frazione di gioco, chiudendo in vantaggio per 4-0. Giancarlo Selucio ha aperto le marcature con un calcio di punizione diretto, seguito dalla doppietta di Lorenzo Etzi e dal gol di Calderolli. Lo Sporting Sala Consilina, nonostante qualche timido tentativo di reazione, non è riuscito a contenere l’offensiva avversaria.

Rimonta tardiva dello Sporting Sala Consilina

Nella ripresa, lo Sporting Sala Consilina ha tentato una disperata rimonta, segnando tre reti con Stigliano, Arillo e Baroni. Tuttavia, il tentativo di rimonta è risultato vano, con la Feldi che ha resistito agli assalti finali degli avversari.

Clima infuocato al Palasele

Il pubblico del Palasele, accorso numeroso per celebrare la vittoria della Feldi Eboli in Coppa Italia 2025, ha creato un’atmosfera infuocata. I giocatori dello Sporting Sala Consilina hanno reso omaggio ai vincitori con un “pasillo de honor”.

Prossimo impegno: derby contro il Benevento

La Feldi Eboli tornerà in campo tra pochi giorni per affrontare un altro derby, questa volta contro il Benevento.