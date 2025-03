StraFeldi a Jesi: il quintetto di Eboli vince la sua prima Coppa Italia

La Coppa Italia si ‘ferma’ ad Eboli per la prima volta. A Jesi, infatti, a trionfare nelle Final Eight della manifestazione nazionale, riservata alle squadre di Serie A di futsal maschile, è il quintetto di coach Antonelli che dopo aver piegato la L84 ai quarti e Napoli in semifinali batte anche l’Ecocity Genzano nella finalissima, in diretta su Sky Sport, per 4-2.

La finale

La Feldi parte bene e al 3′ colpisce una traversa dalla media distanza con Caponigro, con Selucio a mancare il tap-in vincente sulla respinta del legno. La rete però arriva al 5′ quando una lettura non perfetta della retroguardia dell’Ecocity consente a Caruso di toccare in maniera decisiva da pochi passi da Mammarella. Genzano non si scompone e al 7′ Taborda chiama all’intervento Dalcin ma è ancora la Feldi a segnare che con Thiago Lemos insacca con potenza e precisione assoluta poco prima dell’ottavo. A metà frazione arriva il tris con Selucio che, dopo un tiro di Espindola, gira da distanza ravvicinata per il 3-0. Genzano è costretto a inserire in maniera anticipata il quinto di movimento nella speranza di raddrizzare il match ma i tentativi di Taborda e Romano non sorprendono Dalcin mentre Bissoni al 15′ sbatte sulla traversa. Taborda, però, a 80 secondi dal rientro negli spogliatoi accorcia le distanze con un diagonale velenoso che vale il 3-1.

Nella ripresa Genzano preme sull’acceleratore tornado in campo con il portiere di movimento. Ugherani si divora il 4-1 al 5′, da metà campo con porta avversaria sguarnita, con Nem che, subito dopo, supera tutti riaprendo la sfida la rete spettacolare del 3-2. Espindola sfiora a metà frazione il poker per la Feldi con Di Ponto miracoloso a togliere il pallone dall’angolino alto mentre al 12′ è Thiago Lemos a stoppare un tiro indirizzato in porta del compagno Venancio. Taborda chiama agli straordinari Dalcin al 13′ mentre Selucio colpisce il palo da distanza siderale senza il portiere laziale tra i pali. Nel finale la Feldi soffre ma si chiude alla grande e a 2 secondi dalla fine Venancio, dalla propria metà campo a porta vuota, chiude i giochi sul 4-2.