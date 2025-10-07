Evento Mystery Box senza autorizzazioni: Guardia di Finanza blocca tutto ad Atena Lucana

I militari hanno riscontrato diverse irregolarità e l’attività è stata immediatamente interrotta, tutta la merce sequestrata

A cura di Federica Pistone
Guardia di Finanza, macchina

Ad Atena Lucana Scalo, la Guardia di Finanza di Sala Consilina ha fermato un evento commerciale denominato Mystery Box, organizzato da promotori provenienti da Potenza, a causa dell’assenza delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa.

L’evento

L’iniziativa, che aveva attirato l’interesse di centinaia di curiosi nei pressi di un’area commerciale, prevedeva la distribuzione di oltre 10.000 scatole a sorpresa, contenenti oggetti di vario genere. Tuttavia, le cosiddette Mystery Box, assimilabili per modalità a vere e proprie lotterie, sono regolamentate da norme stringenti per tutelare la trasparenza e la correttezza delle operazioni commerciali.

L’operazione

Durante i controlli, i militari guidati dal sottotenente Sebastiano D’Amora hanno riscontrato diverse irregolarità, tra cui la totale mancanza di autorizzazioni e comunicazioni obbligatorie per eventi con premi e giochi a sorte. Di conseguenza, l’attività è stata immediatamente interrotta e tutta la merce sequestrata. Le autorità sottolineano l’importanza del rispetto delle normative per evitare situazioni di rischio e inganni per i consumatori. L’evento, fanno sapere gli organizzatori, potrebbe essere riproposto in futuro, ma solo se verranno rispettate tutte le prescrizioni di legge.

