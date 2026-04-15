Estate 2026 a Pollica: il Comune chiama a raccolta creativi e associazioni per il nuovo cartellone eventi

Il Comune di Pollica, guidato dal sindaco Stefano Pisani, ha avviato ufficialmente la raccolta di proposte per arricchire il calendario di eventi in occasione dell’imminente arrivo della stagione estiva 2026.

L’obiettivo è costruire un programma variegato e di qualità, capace di coinvolgere residenti e visitatori in uno dei periodi più vivaci dell’anno per il territorio cilentano.

Chi può partecipare e le zone interessate

Associazioni, enti, operatori culturali, cittadini e realtà del territorio possono proporre attività e iniziative da inserire nel programma completo. Il calendario degli appuntamenti si svilupperà tra i mesi di luglio e settembre, abbracciando l’intero territorio comunale.

Le manifestazioni coinvolgeranno sia le frazioni collinari (Pollica, Celso, Galdo e Cannicchio) sia le rinomate località costiere di Acciaroli e Pioppi, garantendo una copertura capillare dell’offerta turistica e culturale.

Le categorie delle proposte e la scadenza

Il bando è aperto a un’ampia gamma di discipline: musica, teatro, cinema, arte e presentazioni di libri. Non mancheranno spazi per le attività sportive, le iniziative dedicate a bambini e famiglie, nonché progetti focalizzati sulla promozione del territorio e sulla sostenibilità ambientale.

La scadenza per l’invio delle proposte è fissata per l’8 giugno 2026. Tutte le iniziative selezionate saranno successivamente inserite nel calendario ufficiale degli eventi estivi e promosse attraverso i canali istituzionali del Comune.

Un’estate tra cultura e turismo

Si preannuncia, dunque, una stagione ricca di manifestazioni pensate per rendere il borgo ancora più attrattivo. L’iniziativa punta a valorizzare l’identità locale in un periodo in cui il territorio si popola di migliaia di turisti provenienti da ogni parte d’Italia, confermando Pollica come polo d’eccellenza per l’accoglienza e l’intrattenimento di qualità.