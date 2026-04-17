Cicerale si rifà il look: tra street art e fitness, inaugura la nuova Area Nocelle

Si terrà domenica 19 aprile 2026, a partire dalle ore 10:00, in località Nocelle, una giornata interamente dedicata all’arte, alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione del territorio. L’iniziativa, promossa dal Comune di Cicerale, punta a trasformare lo spazio pubblico in un laboratorio creativo a cielo aperto, unendo il decoro urbano alla promozione sociale.

Murales live: il contributo del Liceo Sabatini-Menna

Il cuore pulsante dell’evento vedrà protagonisti gli studenti del Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno. I giovani artisti realizzeranno dal vivo due opere murali di grande valore simbolico:

La prima opera , realizzata su supporto in compensato, sarà destinata alla sala dell’ex Palazzo Marchesale Primicile Carafa e raffigurerà suggestive scene di vita quotidiana locale.

, realizzata su supporto in compensato, sarà destinata alla sala dell’ex e raffigurerà suggestive scene di vita quotidiana locale. La seconda opera verrà dipinta direttamente sul muro sottostante la Fontana delle Nocelle, con un tema dedicato al binomio sport e natura.

Taglio del nastro per l’Area Nocelle e la nuova zona fitness

Nel corso della mattinata si terrà l’inaugurazione ufficiale dei lavori di riqualificazione dell’Area Nocelle. L’intervento restituisce alla comunità uno spazio profondamente rinnovato: oltre alla valorizzazione della fontana storica, l’area è stata dotata di una nuova zona fitness all’aperto. Una dotazione moderna pensata per incentivare il benessere dei cittadini e migliorare l’accoglienza dei visitatori.

Istituzioni e giovani per l’identità territoriale

L’iniziativa rappresenta un momento significativo di collaborazione tra le istituzioni e il mondo della scuola. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è duplice: promuovere la partecipazione attiva dei giovani nella cura dei luoghi comuni e rafforzare la valorizzazione dell’identità territoriale attraverso il linguaggio universale dell’arte.