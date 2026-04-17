Capaccio Paestum, arriva il pugno duro contro la sosta selvaggia: rimozioni h24 e interventi in 20 minuti

L’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum accelera sul fronte della sicurezza stradale e del decoro urbano. L’Esecutivo guidato dal Sindaco Gaetano Paolino ha approvato l’atto di indirizzo per l’affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli, includendo una gestione integrata per i mezzi abbandonati e fuori uso.

L’iniziativa nasce dalla necessità, evidenziata dal Comandante della Polizia Municipale, di potenziare i controlli sulla viabilità. L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare efficacemente la sosta selvaggia e garantire la fluidità della circolazione, specialmente in vista del massiccio afflusso turistico che interessa il territorio.

I dettagli del servizio: tempi record e reperibilità totale

Il nuovo piano prevede standard operativi particolarmente stringenti per l’operatore economico che si aggiudicherà la concessione, della durata di due anni rinnovabili. Tra i criteri stabiliti dall’atto di indirizzo figurano:

Reperibilità h24 , garantita per 365 giorni l’anno.

, garantita per 365 giorni l’anno. Tempi di intervento rapidi , con l’obbligo di giungere sul posto in non più di 20 minuti dalla chiamata.

, con l’obbligo di giungere sul posto in non più di dalla chiamata. Un’area di deposito situata preferibilmente all’interno del perimetro comunale per limitare i disagi agli utenti.

Il servizio è stato configurato come una concessione in cui il rischio operativo ricade sull’operatore, il quale trarrà remunerazione dalle tariffe corrisposte dai trasgressori. Per il Comune, l’operazione sarà a costo zero, prevedendo anzi la riscossione di un canone fisso o di un aggio sulle rimozioni effettuate.

Una stretta contro il degrado e i veicoli abbandonati

Oltre alla gestione immediata delle infrazioni al Codice della Strada, il provvedimento punta con decisione alla tutela ambientale. L’affidatario dovrà infatti occuparsi della filiera del “fine-vita” dei veicoli abbandonati, intervenendo entro 48 ore dalla segnalazione.

Nei casi in cui il mezzo presenti perdite di liquidi o parti pericolose, la messa in sicurezza ambientale dovrà essere immediata. Al concessionario spetterà inoltre l’onere di gestire le procedure per la radiazione d’ufficio dei veicoli non reclamati, sollevando gli uffici comunali dalle lungaggini burocratiche.

Potenziamento estivo e deterrenza nelle zone turistiche

In previsione della stagione balneare, l’Amministrazione ha previsto una specifica clausola di deterrenza estiva. Il servizio di rimozione forzata sarà potenziato nelle zone a maggior carico turistico per assicurare il rispetto della segnaletica e prevenire ingorghi.