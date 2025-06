Eroe in uniforme: carabiniere di Sala Consilina premiato per il salvataggio dalle fiamme a Rieti

È stato insignito di un encomio solenne il brigadiere dei Carabinieri Antonio Manzo, originario di Sala Consilina, per un gesto di straordinario coraggio: salvò un anziano dalle fiamme divampate nella sua abitazione a Scandriglia, in provincia di Rieti.

La cerimonia

La cerimonia di premiazione si è tenuta in occasione del 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Il riconoscimento è stato conferito per l’intervento effettuato nel gennaio dello scorso anno, quando un 69enne, già in condizioni di salute precarie, rimase intrappolato all’interno della sua casa in fiamme.

L’operazione di salvataggio

Il brigadiere Manzo, insieme all’appuntato scelto Alessandro Saturno, entrambi in servizio presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto – comandata dal capitano Francesco D’Ottavio, originario di Moliterno – intervenne prontamente, riuscendo a mettere in salvo l’uomo, pochi istanti prima che le fiamme si propagassero in modo irreversibile.

Il salvataggio avvenne prima ancora dell’arrivo dei vigili del fuoco, a testimonianza della prontezza e del coraggio dei due militari. Un gesto che ha evitato una probabile tragedia e che oggi viene giustamente riconosciuto come esempio di dedizione e spirito di servizio.