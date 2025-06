Paura a Padula: auto in fiamme sulla SS19, si indaga su possibile origine dolosa

Momenti di paura a Padula Scalo, dove un’auto ha preso improvvisamente fuoco lungo la Strada Statale 19 delle Calabrie. L’allarme è scattato intorno alle 22:00, quando una Fiat Panda, di proprietà di una società del posto, è stata completamente avvolta dalle fiamme.

Gli interventi

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina, che hanno lavorato per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Le fiamme, particolarmente violente, hanno distrutto l’intera vettura e lambito un’auto parcheggiata poco distante, che fortunatamente non ha riportato danni gravi.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. Gli inquirenti, anche grazie alla relazione tecnica dei Vigili del Fuoco, non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto doloso. Le prossime ore saranno decisive per stabilire l’esatta dinamica dell’incendio e accertare eventuali responsabilità. Fortunatamente, non si segnalano feriti.