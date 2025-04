Ennesimo incidente allo svincolo autostradale di Eboli

Un rocambolesco incidente stradale ha paralizzato la circolazione sull’Autostrada del Mediterraneo (A2) nella mattinata odierna. Un’autocisterna che trasportava gasolio si è schiantata contro il guardrail in prossimità dell’uscita di Eboli, in direzione sud. L’impatto, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, ha provocato la chiusura temporanea di una corsia e la formazione di lunghe code di veicoli tra Battipaglia ed Eboli.

Conducente miracolosamente illeso, indagini in corso

Nonostante la violenza dell’impatto, il conducente del mezzo pesante è rimasto miracolosamente ferito in maniera non grave. Soccorso tempestivamente dal personale del 118, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Eboli per accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, coordinati dal caposquadra Elio Vicinanza, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e alla gestione dell’eventuale sversamento di carburante. Gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Eboli, sotto la direzione dell’ispettore Cosimo Di Cicco, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.

Esplosione di un pneumatico tra le possibili cause

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti per spiegare la perdita di controllo del mezzo pesante, figura l’esplosione di un pneumatico dell’autocisterna.

L’incidente ha avuto immediate ripercussioni sulla viabilità dell’A2. La chiusura di una corsia in direzione sud ha generato rapidamente lunghe code di veicoli, con automobilisti costretti a rallentamenti e attese prolungate.